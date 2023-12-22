Здрасьте, я ваша тётя!

Постановку покажут 12 февраля в Театре эстрады им. Аркадия Райкина. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Безработный авантюрист Бабс Баберлей превращается в милую бразильскую тетушку-миллионершу, которую знает каждый российский зритель. В прошлом веке эту роль прекрасно исполнил Александр Калягин в фильме "Здравствуйте, я ваша тетя!". Но история оказалась популярна не только на экранах телевизора, но и на сцене.

Эта история была написана в конце XIX века английским драматургом Брэндоном Томасом. Пьеса "Тетка Чарлея" впервые была поставлена Лондонским Королевским театром в 1892 году. С тех пор постановка страшно полюбилась зрителям. В нашей стране публика впервые увидела увлекательный спектакль по пьесе Томаса в 1894 году в знаменитом театре Корша.

Зрителей приглашают насладиться вечной комедией, которая нравится людям всех столетий. В ролях: Юлия Шахмуратов, Артем Буцук, Александр Шпынёв, Дмитрий Гоголин, Сергей Папуша, Алексей Васильев, Анастасия Лазо, Евгения Игумнова, Динара Янковская, Андрей Носков, Александр Шпынев.

Фото: ВКонтакте / Театр Эстрады им. Аркадия Райкина