Зажгли на Новый год: в Южно-Сахалинске сгорела елка на центральной площади

Во время новогодних гуляний на главной площади Южно-Сахалинска загорелась городская елка. Празднованию Нового года это помешало не сильно.

Празднование Нового года на площади Ленина в Южно-Сахалинске закончилось огромным костром. Во время концерта искусственная ель, украшающая город, неожиданно загорелась. Огонь быстро распространился по материалу новогодней красавицы.

Инцидент произошел во втором часу ночи по местному времени (пятый час дня в Москве). Ведущий просил горожан не расстраиваться и "пошуметь". Но предупреждал не приближаться к полыхающему символу праздника.

Кстати, концерт это не остановило. Пока елка догорала, а спасатели боролись с огнем, на сцене выступали певцы.

Предварительной причиной возгорания называют фейерверк, который попал в конструкцию. Также ЧП могло произойти из-за короткого замыкания. Подробности инцидента.

Видео: социальные сети