Завершено расследование дела в отношении налетчика на офис быстрых займов на Сенной площади

Работник компании не растерялся и передал налетчику "куклу": пачку билетов "Банка приколов", обложенную 4 купюрами номиналом в 1 тысячу рублей.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины, который совершил разбойное нападение на офис быстрых займов на Сенной площади. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В декабре прошлого года житель Коми ворвался в офис быстрых займов и, угрожая ножом, потребовал деньги от менеджера. Работник компании не растерялся и передал налетчику "куклу": пачку билетов "Банка приколов", обложенную 4 купюрами номиналом в 1 тысячу рублей.

Подозреваемого оперативно задержали. Полицейским мужчина признался, что ранее взял кредит в этой финансовой организации и таким способом решил погасить задолженность. Вернувшись домой, и обнаружив вместо денег "куклу", злоумышленник расстроился, купил алкоголь, но так и не успел его выпить.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Видео: МВД