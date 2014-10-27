Застройщиков проблемного ЖК "Ванино" объявили в розыск

Полиция Выборгского района объявила в розыск троих граждан Эстонии, подозреваемых в мошенничестве в сфере долевого строительства. Все трое – застройщики проблемного ЖК "Ванино".

Правоохранительные органы Выборгского района Северной столицы объявили в розыск застройщиков долгостроя ЖК "Ванино": Игоря Израэляна, Дениса Вястрика и Игоря Клещенка. Троих граждан Эстонии подозревают в мошенничестве в сфере долевого строительства.

Как стало известно "Фонтанке", руководители фирмы "Тареал" заключили договоры с гражданами. в обмен на деньги дольщиков они пообещали построить многоквартирные дома в Ломоносовском районе Ленобласти. Однако в назначенный срок домов не было. Деньги им также не вернули. Полиция считает, что средства были похищены.

Дольщики ЖК "Ванино" проводят пикеты около эстонского посольства в Северной столице. Застройщики общаются с клиентами через адвокатов. Где они находятся в данный момент – не известно.