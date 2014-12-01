Защита журналиста издания "КП в Беларуси" Можейко подала жалобу из-за его ареста

Журналист был переведен в белорусский СИЗО 4 октября.

Защита корреспондента издания "КП в Беларуси" Геннадия Можейко подала жалобу на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом пишет Sputnik Беларусь, ссылаясь на адвоката журналиста.

Отмечается, что защита пока не осведомлена, когда Можейко будет предъявлено обвинение. Согласно белорусским законам, это должно быть сделано в течение десяти дней с момента задержания.

Мы сегодня отнесли жалобу в КГБ, но рассматривать ее будет суд. из сообщения адвоката Можейко

Напомним, Можейко задержали 1 октября в рамках возбужденного уголовного дела по статьям "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни", а также "Оскорбление представителя власти". Предполагается, что задержание связано со статьей журналиста о погибшем IT-менеджере Андрее Зельцере, при аресте которого был застрелен сотрудник КГБ. После выхода материала на сайте "КП в Беларуси", ресурс был заблокирован.

4 октября Можейко был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он был переведен в следственный изолятор в Жодино.

Ранее в Москве задержали лидера ОПГ, которого обвиняют в похищении бизнесмена.

Фото: Facebook/gennadiy.mojeiko