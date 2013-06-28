Зарубин: американская журналистка Гэмбл не слушала переводчика в разговоре с Путиным

Президент отметил, что журналистку вводят в заблуждение, так как она располагает неверными данными по теме разговора.

Американская журналистка телевизионного канала CNBC Хедли Гэмбл не обращала внимание на переводчика во время беседы с главой РФ Владимиром Путиным. Это отметил журналист "России 1" Павел Зарубин.

Беседа прошла в рамках пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя". Гэмбл была модератором данного мероприятия.

На это никто не обратил внимания, но мы заметили: журналистка даже не дослушивала перевода [слов Путина], из чего можно сделать вывод, что ей было важнее ярко задать вопросы. Павел Зарубин, журналист

Отмечается, что Гэмбл задала главе государства несколько вопросов. Некоторые из них затронули тему экспорта российской энергетики на Запад. По словам Путина, разговора по газу не вышло, так как у журналистки были неверные данные о поставках. Президент указал журналистке на то, что ее вводят в заблуждение.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии перспектив для разговора Путина и Зеленского.

Видео: Youtube / Россия 24