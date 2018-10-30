Запрет мигрантам на работу в такси и курьерских службах продлят до конца 2026 года в Петербурге

Мигрантам снова запретят работать в такси и доставке в Петербурге.

Власти Санкт-Петербурга намерены продлить на весь 2026 год действующий запрет на работу мигрантов, трудящихся по патентам, в службах такси и курьерской доставки. Проект постановления губернатора Александра Беглова 13 ноября направлен на антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, Комитет по труду и занятости населения Петербурга должен до 1 августа 2026 года представить губернатору предложения о целесообразности дальнейшего продления ограничений уже на 2027 год.

Напомним, запрет на работу мигрантов в такси был введён в конце июля 2024 года и должен был действовать до конца 2025 года. В Смольном тогда пояснили, что мера "направлена на повышение качества и безопасности услуг в сфере такси, а также на создание дополнительных рабочих мест для граждан России".

Ранее был задержан 16-летний курьер мошенников, забравший у пенсионера с Корпусной улицы 11,3 млн рублей.

Фото: pexels.com