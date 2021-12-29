Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Запад может готовить провокацию в Донбассе

Дипломат не исключил попыток провокаций из-за напряженности вокруг Украины.

Заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский считает, что Запад может готовить провокацию на Донбассе. Такое мнение дипломат высказал в интервью журналистам "РИА Новостей". По словам специалиста, после проведенной миссии противники могут обвинить в ситуации Москву в якобы произошедшем "вторжении" на территорию соседнего государства.

Я бы не стал отвергать такой сценарий, он прослеживается в той безосновательной истерии, которая нагнетается вокруг нахождения наших войск на нашей же территории. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ при ООН

Эксперт надеется на то, что у международных партнеров России хватит благоразумия на то, чтобы отказаться от подобной схемы по усилению напряженности в регионе Восточной Европы. Полянский рассчитывает на то, что на Западе возобладает здравый смысл. При этом дипломатов настораживает настойчивость по продвижению Западом ложной информации, поэтому МИД РФ делает соответствующие выводы.

Постпред РФ при ООН Гатилов: игра США с гарантиями безопасности станет трагедией.

Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций

