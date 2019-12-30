Замглавы петербургского Госстройнадзора высказался о многомиллионном долге

Замглавы отметил, что не вводил работодателя в заблуждение.

В четверг, 30 июля, стало известно, что у заместителя главы Госстройнадзора Петербурга Николая Циганова обнаружили 650 миллионов долга.

Чиновник отреагировал на эту информации и сообщил, что в заблуждение никого не вводил, когда поступал на госслужбу. Он отметил, что на момент решения перейти в государственную структуру, не являлся ни учредителем компаний, ни поручителем во многих кредитах. Специалист отметил, что подобный долг не является ограничением при приеме на работу.

Ранее мы писали, что депутата от "Единой России" Романа Коваля задержали в Петербурге.

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