Замглавы Минобороны США обсудит с представителями 40 стран ускорение поставок оружия Киеву

Патрик Райдер рассказал о новой встрече делегатов из НАТО и ЕС.

Заместитель глава американского оборонного ведомства по вопросам закупок и технического обеспечения Уильям Лаплант на текущей неделе проведет встречу с представителями около 40 стран-союзников в Брюсселе, на которой будет обсуждаться вопрос ускорения процесса закупок боеприпасов и оружия для Вооруженных сил Украины. В мероприятии примут участие представители НАТО и Евросоюза. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Лаплант выступит в качестве председателя в конце этой недели на встрече в Брюсселе группы национальных представителей по вопросам вооружений. В центре внимания будут глобальные усилия по ускорению производства и поиску источников, обеспечению военных возможностей, которые критически важны. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

В США заявили, что обсуждали с Украиной возможность внезапного контрнаступления Киева.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour