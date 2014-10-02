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Замглавы Минобороны США обсудит с представителями 40 стран ускорение поставок оружия Киеву

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Патрик Райдер рассказал о новой встрече делегатов из НАТО и ЕС.

Заместитель глава американского оборонного ведомства по вопросам закупок и технического обеспечения Уильям Лаплант на текущей неделе проведет встречу с представителями около 40 стран-союзников в Брюсселе, на которой будет обсуждаться вопрос ускорения процесса закупок боеприпасов и оружия для Вооруженных сил Украины. В мероприятии примут участие представители НАТО и Евросоюза. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Лаплант выступит в качестве председателя в конце этой недели на встрече в Брюсселе группы национальных представителей по вопросам вооружений.  В центре внимания будут глобальные усилия по ускорению производства и поиску источников, обеспечению военных возможностей, которые критически важны.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

В США заявили, что обсуждали с Украиной возможность внезапного контрнаступления Киева.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour

Теги: военная помощь, всу, евросоюз, ильям лаплант, нато, патрик райдер, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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