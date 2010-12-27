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Сегодня, 19:17
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Rybka123

Замглавы ФСИН написал рапорт об увольнении

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Его уход совпал с переменами в работе ведомства.

Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал рапорт об увольнении. Об этом сообщило издание Daily Storm.

Источники СМИ, связывают его отставку с приходом нового директора службы Александра Калашникова. Максименко решил уволиться, после того как ведомство изменило формат работы. Теперь заму запрещено комментировать работу ведомства. На все вопросы будет отвечать пресс-служба ФСИН.

Чиновник отметил, что перемены никак не скажутся на открытости ведомства. Журналисты смогут получать ответы на все вопросы, включая "не совсем приятные и удобные". 

Видео: YouTube/

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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