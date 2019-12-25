Замгенсека ШОС Логвинов заявил, что гибридная война против России начинает затрагивать КНР

Григорий Логвинов рассказал об антагонизме с Западом.

Заместитель генерального секретаря ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) Григорий Логвинов заявил, что гибридная война против России начинает затрагивать и Китай. Соответствующей информацией специалист поделился в рамках выступления на форуме аналитических центров и СМИ, говоря о совместном определении будущего стран-участниц. Эксперт полагает, что в мире информационные технологии уже нашли военное применение, а медийное пространство стало полем для боев.

Против одного из государств - учредителей ШОС, против России, развязана тотальная гибридная война, которая уже начинает перехлестываться на Китай. Григорий Логвинов, замсенсека ШОС

Эксперт уточнил, что за прошедшие два десятилетия антагонизм в отношении ШОС со стороны коллективного Запада лишь усилился. Григорий Логвинов напомнил, что доказательства этому высказыванию проявились в русле январских событий в Казахстане. Тогда ШОС и ОДКБ выступали в поддержку законной власти в республике.

Россия развивает отношения со всеми, кто в этом заинтересован, заявил Путин.

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