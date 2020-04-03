Заместитель главы Администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко рассказал подробности борьбы с коронавирусом

Плановая встреча прошла с участием представителей профильных ведомств.

Заместитель главы Администрации Выборгского района сообщил о дополнительных мерах против распространения коронавирусной инфекции.

В понедельник мы сформировали сводную заявку по Выборгскому району. Заявка включает в себя заказ химических реагентов для дезинфекции подъездов, мест общего пользования, придомовых территорий, детских площадок. Помимо этого, мы также дали заявку на средства защиты: респираторы, маски, одноразовые перчатки, защитные халаты. Дмитрий Самойленко, Заместитель главы Администрации Выборгского района.

Также Дмитрий Самойленко уточнил порядок предоставления защитных средств и сроки их поставки.

Как только будет понимание, мы обсудим, по какой схеме будем обеспечивать этими средствами, когда они придут. Прежде всего обеспечим управляющие компании и ТСЖ, будем всем вам помогать для того, чтобы вы уже занимались этой дезинфекцией, вам это было легче делать. <…> Ждем со дня на день поставки хотя бы первых партий. Дмитрий Самойленко, Заместитель главы Администрации Выборгского района.

Участники встречи отметили, что коммунальные службы города уже начали мероприятия по обработке общественных пространств как в поселках Перово и Гончарово, так и в Выборге. Для распыления химических реагентов предприятия, отвечающие за содержание дорог и коммунальные службы выделят четыре единицы техники.

Кирилл Смирко, заместитель начальника инспекционного отдела комитета Госжилнадзора Ленобласти, подчеркнул, что предприятия жилищно-коммунального хозяйства имеют непрерывный цикл работы. Согласно его поручению, коммунальным службам необходимо внимательно следить за своевременным предоставлением коммунальных услуг и избегать аварийных ситуаций.

Прошу Вас усилить работу по всем направлениям, чтобы не было аварийных ситуаций, если возникают, нужно, чтобы устранялись в кратчайшие сроки. <…> Так как население находится дома, потребляет больше коммунальных услуг. Задача коммунальных служб – обеспечить их бесперебойное предоставление.

Кирилл Смирко, заместитель начальника инспекционного отдела комитета госжилнадзора Ленобласти.

Помимо этого, Госжилнадзор и Роспотребнадзор посетили подъезды домов Выборга для оценки качества дезинфекции.

Государственная жилищная инспекция рекомендовала управляющим компаниям дезинфицировать места общего пользования – подъезды, лифты, лестничные площадки. Особое внимание необходимо обработке ручек дверей, кнопок лифтов, перил.

На данный момент дезинфекция должна проводиться с использованием хлорсодержащих средств, которые доступны в любом магазине.

