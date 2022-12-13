Главком ВСУ не смог сдержать обещание, которое дал ребенку.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал местным журналистам из программы Дмитрия Комарова о том, что киевский режим сможет освободить город Мариуполь из-под российского контроля "уже в этом году". Такое заявление иностранец дал одному из детей, которые были приглашены к нему на праздник святого Николая, организованного в конце прошлого года. Речь идет о 17 декабре 2022 года. Таким образом данное руководителем ВСу обещание власти страны исполнить не смогли.

- Мы точно вернемся в Мариуполь?

- Да!

- А когда?

- В этом году!

Напомним, что на днях в ВСУ дали понять общественности, что Мариуполь может обстреливать украинская армия. Представитель украинского оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, что это направление для ВСУ "уже не является абсолютно недостижимым".

Экс-советник Пентагона Макгрегор: главком ВСУ Залужный сообщил о потере 257 тысяч человек.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian