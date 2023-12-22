Залечь на дно в Брюгге

Зрителей приглашаю на читку-спектакль по сценарию Мартина Макдонаха. Наемные убийцы провалили дело и умчались в другой город, чтобы временно залечь на дно. Находясь в тихом уголке Бельгии, они знакомятся с местными жителями и попадают в новую криминальную историю. Что случится с молодыми людьми? Есть ли у них шанс на реабилитацию совести?
Премьера состоялась 8 ноября 2023 года. Спектакль идет без антракта.
Театр-постановщик : Прекрасные дилетанты. В ролях: Иван Вальберг, Юрий Дементьев, Иван Ивашов, Иван Капорин, Иван Савинов, Макс Сапранов, Дарья Чехова, Валерия Ермошина.
Фото: ВКонтакте / Прекрасные Дилетанты
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