Законопроект об уличных артистах одобрили депутаты на комиссии ЗакСа

Музыканты должны будут подать заявку за 15 дней. Если это место и время зарезервировал кто-то другой, то могут отказать.

В понедельник, 26 сентября, комиссия по образованию, науке и культуре Законодательного собрания Петербурга одобрила проект закона об уличных музыкантах, который ранее внес в городской парламент губернатор. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на депутата Бориса Вишневского.

Ранее законопроект одобрили в Смольном. В документе указано, что администрация Петербурга будет определять адреса площадок, где можно выступать. Музыканты должны будут подать заявку за 15 дней. Если это место и время зарезервировал кто-то другой, то могут отказать. Сейчас деятельность уличных музыкантов никак не регламентирована.

Вишневский заявил, что это усложнит работу музыкантов. "Заявку согласуют, если на это место ранее никто не претендовал. Но вы не узнаете, претендовал или нет, так как в законопроекте не предусмотрено открытого перечня поданных заявок. Заблаговременная подача — это коррупционным механизм, так как легко отказать в пользу тех, кто заранее договорился", — прокомментировал он.

В Москве работает портал "Уличный артист", благодаря которому можно в режиме онлайн посмотреть, какая из площадок на какой день и время свободна, оставить заявку хоть на тот же день и играть в течение двух часов. При себе можно иметь только копию заявки. По словам главы комитета по культуре Федора Болтина, такой подход в Петербурге пока применять не планируют.

Фото: Piter.tv

