Захарова: журналисты Deutsche Welle лишены аккредитации, но не будут выдворены из РФ

В МИД РФ заметили, что СМИ не обращалось за разъяснениями к дипломатам.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что немецкие журналисты Deutsche Welle лишены аккредитации, но при этом они не будут выдворены с территории РФ.Соответствующее заявление чиновница сделала во время регулярного брифинга с прессой в Москве.

Сотрудникам корпункта DW было направлено уведомление о необходимости в течение дня сдать аккредитации. Сдача аккредитации не означает, что им нужно куда-то уезжать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломаты уточнили, что 16 из 19 сотрудников корреспондентского пункта Deutsche Welle являются гражданами РФ, поэтому уезжать им из страны незачем. Иностранных журналистов Москва также не выгоняет и не требует от них покинуть пределы РФ. В МИД не понимают, почему ни заведующий корпунктом Deutsche Welle, ни один из его сотрудников не обратился в ведомство за разъяснениями. Захарова напомнила о том, что в МИД РФ всегда готовы оказать им поддержку и помощь. При этом с министерством связались немецкие дипломаты. Этот пункт Захарова считает наглядной иллюстрацией к вопросу о том, что ФРГ регулярно говорит о автономии СМИ и дистанцируется от вмешательства в их работу.

Захарова: Россия рассчитывает на справедливое рассмотрение дела RT France.

Фото и видео: МИД России

