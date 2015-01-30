В МИД отметили, что Москва благодарна Анкаре и другим странам за подобные предложения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии фактуры для рассуждений о переговорах с Украиной в Турции. Об этом она сообщила на брифинге.

Захарова отметила, что Москва благодарна Анкаре и другим странам, которые выступают в роли посредников для проведения переговоров между российской и украинской делегациями. По ее словам, это приобретает значимость на фоне того, что другие государства исповедуют агрессивную риторику, отказываясь от мирного хода урегулирования.

Мы всегда за подобные предложения благодарны, но пока у меня нет никакой фактуры, чтобы даже в теоретическом плане рассуждать об ответе на данный вопрос. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова назвала провокации политическим кредо США.

Видео: МИД России