Захарова заявила, что любые поставки вооружений Киеву не смогут отменить цели и задачи СВО

В МИД РФ оценили личное участие президента Украины в саммите G7.

Любые поставки вооружений киевскому режиму со стороны коллективного Запада не смогут отменить цели и задачи, поставленные руководство России в начале специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала прессе участие украинского лидера в саммите G7 ("Большой семерки") проведенного на территории японского города Хиросима.

Любые поставки вооружений киевскому режиму не смогут отменить те цели и задачи, которые были поставлены, когда стартовала специальная военная операция... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: США занимаются селекцией журналистов.

Фото и видео: МИД России