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Захарова заявила, что любые поставки вооружений Киеву не смогут отменить цели и задачи СВО

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В МИД РФ оценили личное участие президента Украины в саммите G7.

Любые поставки вооружений киевскому режиму со стороны коллективного Запада не смогут отменить цели и задачи, поставленные руководство  России в начале специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала прессе участие украинского лидера в саммите G7 ("Большой семерки") проведенного на территории японского города Хиросима.

Любые поставки вооружений киевскому режиму не смогут отменить те цели и задачи, которые были поставлены, когда стартовала специальная военная операция...

Мария Захарова, пресс-секретарь  МИД РФ

Захарова: США занимаются селекцией журналистов.

Фото и видео: МИД России

Теги: военная помощь, мария захарова, мид, саммит g7
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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