В МИД РФ высказались о частых попытках Запада саботировать Олимпиаду.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова связала публикации Bloomberg и Bild о "вторжении России" с Олимпиадой. В собственном Telegram-канале чиновница оценила публикации СМИ о существующей угрозе нападения РФ на Киев, когда мир следит за выступлением спортсменов на Олимпиаде. По словам автора поста, Москва неоднократно наблюдала такое поведение со стороны Запада.

Глобальный информационно-политический шмарафон натовских желаний. Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что по ошибке американское информационное агентство Bloomberg опубликовало заголовок "Россия вторглась на Украину". После этого публикация была удалена с сайта издания. Журналисты пояснили, что готовят заголовки ко множеству сценариев, а конкретный из них был опубликован по случайности.

Захарова: журналисты Deutsche Welle лишены аккредитации, но не будут выдворены из РФ.

Фото: МИД России

