В МИД РФ прокомментировали провокационные слова Элизабет Трасс.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова раскритиковала заявления о "вторжении на Украину под чужим флагом". Ранее такое заявление сделала глава по иностранным делам Великобритании Элизабет Трасс. Своим мнением чиновница из РФ поделилась в видео, опубликованном в ее собственном Telegram-канале.

Это окормление вот этой дезинформацией (о вторжении "под чужим флагом") своих местных журналистов и таблоидов…Сначала придумают несуществующее, как Лиз Трасс в очередной раз, а потом говорят о последствиях. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Представительница МИД РФ подчеркнула, что в России неоднократно говорили об использовании на Украине "чужих флагов", но в контексте возможных провокаций со стороны Запада. Захарова предположила, что Трасс говорила о том, что Лондон будет использовать свой национальный флаг. Она призвала переадресовать вопрос к иностранным коллегам из Британии.

Захарова призвала Великобританию извиниться за фейки о "вторжении РФ на Украину".

Фото и видео: Telegram / Мария Захарова