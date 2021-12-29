Захарова призвала Великобританию извиниться за фейки о "вторжении РФ на Украину"

В британском МИД ранее заявили о том, что Россия якобы планирует "операцию под чужим флагом" на Украине.

Британским властям стоит извиниться за ложь, которую наговорили ее официальные лица о "вторжении РФ на Украину". Такое мнение выразила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Глава министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс ранее заявила, что Россия якобы планирует "операцию под чужим флагом" на Украине. Однако каких-либо доказательств она не предоставила. Дипломат добавила, что поверит в отсутствие планов у Москвы по вторжению на территорию соседнего государства после того, как та отведет все войска от границ.

Боже, храни их всех вместе с королевой. И понадёжнее. Мы к британским границам, например, и не подводили войска <…> Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица своим подданным и мировому сообществу. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Украины от вступления в ряды Североатлантического альянса позволил бы европейцам вздохнуть с облегчением.

Фото: МИД России