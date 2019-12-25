Захарова ответила на вопрос, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР

В МИД РФ призвали дождаться ратификации документа.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила на вопрос журналиста Владимира Соловьева о том, в каких государственных границах Россия признает независимость Луганской и Донецкой народной республик. Чиновница дала интервью в рамках YouTube-проекта "Соловьев Live". По мнению гостьи эфира, прежде всего документы должны быть ратифицированы. Речь идет о подписанных президентом РФ Владимиром Путиным и руководством ДНР и ЛНР соглашений о дружбе. Только после этого начнутся обсуждения вопроса о границах.

Давайте все-таки дадим сегодня нашим законодателям сыграть свою роль и дадим правовому процессу (ратификация договора) свершиться, затем уже будем обсуждать нюансы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что обстановка на Донбассе обострилась в последние дни. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Власти региона объявили о временной эвакуации мирного населения в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения ВСУ. Также стало известно о всеобщей мобилизации граждан.

Захарова назвала иллюзией довод, что санкций против РФ не было бы без признания ДНР и ЛНР.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

