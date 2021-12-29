Захарова объяснила отъезд журналиста Цимбалюка из России "синдромом Бабченко – Гордона"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировал отъезд из России украинского журналиста Романа Цимбалюка. Она посчитала, что его решение можно назвать "синдромом Бабченко – Гордона".
В декабре стало известно, что журналиста вызвали в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Затем адвокат Николай Полозов рассказал РИА Новости о том, что прокуратура отозвала вызов. Юрист не стал раскрывать местонахождение Цимбалюка. Сам журналист сказал, что покинул Россию без опасений за безопасность.
Много лет, живя в Москве, кричать про российско-украинскую войну, не вылезать из московских ресторанов, выпускать провокационно-фейковые помои в интернете, на все вопросы "Чего же ты мучаешься в тылу врага и не пора ли вернуться к своим "на передовую"?" отвечать бессвязным мычанием, а потом придумать байку об угрозе безопасности и статусе заложники.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Ранее мы сообщили, что Россия поддержит Белоруссию в случае инициирования расследования ситуации с беженцами.
Фото: МИД РФ
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