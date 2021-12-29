Захарова объяснила отъезд журналиста Цимбалюка из России "синдромом Бабченко – Гордона"

Сам журналист сказал, что покинул Россию без опасений за безопасность.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировал отъезд из России украинского журналиста Романа Цимбалюка. Она посчитала, что его решение можно назвать "синдромом Бабченко – Гордона".

В декабре стало известно, что журналиста вызвали в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Затем адвокат Николай Полозов рассказал РИА Новости о том, что прокуратура отозвала вызов. Юрист не стал раскрывать местонахождение Цимбалюка. Сам журналист сказал, что покинул Россию без опасений за безопасность.

Много лет, живя в Москве, кричать про российско-украинскую войну, не вылезать из московских ресторанов, выпускать провокационно-фейковые помои в интернете, на все вопросы "Чего же ты мучаешься в тылу врага и не пора ли вернуться к своим "на передовую"?" отвечать бессвязным мычанием, а потом придумать байку об угрозе безопасности и статусе заложники. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее мы сообщили, что Россия поддержит Белоруссию в случае инициирования расследования ситуации с беженцами.

Фото: МИД РФ