Захарова: обвинения РФ и Ирана по поставкам БПЛА - это набор не обоснованных умозаключений

В МИД РФ назвали "данные США" слухами.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заметила, что обвинения РФ и Ирана по поставкам БПЛА - это набор не обоснованных умозаключений. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления перед журналистами на регулярном брифинге в Москве. В МИД РФ полагают, что вопрос беспилотников используются властями США и его международными союзниками как точка давления на Тегеран в вопросе ядерной сделки. Дипломат добавила, что эти сведения - на самом деле являются слухами, которые власти РФ неоднократно уже опровергали, как и власти Тегерана.

Есть ли необходимость комментировать предъявляемые и нам, и Тегерану вот эти некие претензии? Я думаю, что нет, поскольку все это не более чем набор ничем не обоснованных умозаключений и притянутых за уши предположений. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД заявил о готовности к диалогу с США по контролю над вооружениями.

Фото и видео: МИД России