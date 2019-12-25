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Захарова назвала подлейшей позицию Запада по отношению к атакам БПЛА на дома в Москве
Сегодня, 9:04
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Захарова назвала подлейшей позицию Запада по отношению к атакам БПЛА на дома в Москве

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Дипломат отметила, что к представителям западных стран стоит применить новый термин "невкурсанты".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подлейшей позицию Запада по отношению к атакам беспилотников на дома в Москве. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что к представителям западных стран стоит применить новый термин "невкурсанты". Так она прокомментировала их "отказ давать оценку террористическим атакам киевского режима под предлогом недостатка информации". Захарова назвала такую позицию подлой и проверенной временем.

Ранее Захарова заявила, что происходит историческое возвращение России.

Фото: МИД России

Теги: беспилотники, запад, мария захарова, мид россии, москва
Категории: Лента новостей, Новости России,

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