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Захарова назвала дебаты Трампа и Харрис шоу, где люди не отвечают за свои слова

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По словам дипломата, эти дебаты "не про то, кто победит, а про то, что они уже проиграли".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис шоу, где люди не отвечают за свои слова. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, эти дебаты "не про то, кто победит, а про то, что они уже проиграли". Захарова высказала мнение, что Трамп и Харрис обсуждали, как они будут "наказывать" весь остальной мир, навязывая свою повестку. Она подчеркнула, что такие вещи дико слышать.

Да вы за свои грехи ответьте! Хотя бы второй половины 20-го века, хоть за пару десятилетий!

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что ни одно действие США против российских СМИ не останется без ответа.

Видео: Telegram / Радио Sputnik

Теги: дебаты, дональд трамп, камалла харрис, мария захарова, мид россии, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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