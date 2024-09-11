Захарова назвала дебаты Трампа и Харрис шоу, где люди не отвечают за свои слова

По словам дипломата, эти дебаты "не про то, кто победит, а про то, что они уже проиграли".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис шоу, где люди не отвечают за свои слова. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, эти дебаты "не про то, кто победит, а про то, что они уже проиграли". Захарова высказала мнение, что Трамп и Харрис обсуждали, как они будут "наказывать" весь остальной мир, навязывая свою повестку. Она подчеркнула, что такие вещи дико слышать.

Да вы за свои грехи ответьте! Хотя бы второй половины 20-го века, хоть за пару десятилетий! Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что ни одно действие США против российских СМИ не останется без ответа.

Видео: Telegram / Радио Sputnik