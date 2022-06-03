Захарова: говорить нужно не о том, будет ли Третья мировая, а о том, как ее предотвратить

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Москва долгие годы указывала на то, что "страховочной сеткой" от Третьей мировой войны должно быть международное право, а также работа Организации Объединенных Наций. Во время брифинга с журналистами в Москве дипломат напомнила коллегам о том, что Всемирная организация появилась на свет по завершению Второй мировой войны как раз в качестве гарантии по недопущению подобных конфликтов в мире. По мнению Захаровой, так или иначе в ООН справлялись со своей работой.
Возможна ли Третья мировая? Может быть, она уже идет? В какой форме она будет? Давайте лучше говорить не о Третьей мировой, а том, как ее не допустить.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
В МИД России обратили внимание на тот факт, что на протяжении 3-4 лет Россия фиксирует желание, исходящее от коллективного Запада, упразднить международное право и вместо него ввести собственный однополярный миропорядок.
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Фото и видео: МИД России
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