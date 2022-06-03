Захарова: говорить нужно не о том, будет ли Третья мировая, а о том, как ее предотвратить

В МИД РФ считают, что у общества есть гаранты, обеспечивающие мир.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Москва долгие годы указывала на то, что "страховочной сеткой" от Третьей мировой войны должно быть международное право, а также работа Организации Объединенных Наций. Во время брифинга с журналистами в Москве дипломат напомнила коллегам о том, что Всемирная организация появилась на свет по завершению Второй мировой войны как раз в качестве гарантии по недопущению подобных конфликтов в мире. По мнению Захаровой, так или иначе в ООН справлялись со своей работой.

Возможна ли Третья мировая? Может быть, она уже идет? В какой форме она будет? Давайте лучше говорить не о Третьей мировой, а том, как ее не допустить. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России обратили внимание на тот факт, что на протяжении 3-4 лет Россия фиксирует желание, исходящее от коллективного Запада, упразднить международное право и вместо него ввести собственный однополярный миропорядок.

Чернышенко выступил за полную замену зарубежного софта.

Фото и видео: МИД России

