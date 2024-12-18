В МИД РФ объяснили, почему не все проголосовали в ГА ООН по резолюции о борьбе с нацизмом.

Коллективному Западу и странам-членам Североатлантического военного альянса сейчас крайне важно расшатать, замолчать и похоронить память о Нюрнберге. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Ранее Генеральная ассамблея при Всемирной организации приняла резолюцию Москвы о борьбе с героизацией нацизма. "За" документ проголосовали 119 стран, "против" высказались — 53, в числе которых Украина, США, Германия, Франция, Канада, Япония. В МИД РФ уверены, что коллективный Запад доберется до Нюрнбергского процесса. Уже сейчас в этом регионе мало кто способен хоть что-то рассказать о нем, в то время как в России эта тема имеет особое значение из-за его судьбоносности для мировой общественности.

Они переписывают историю Второй мировой, и нашей Великой Отечественной пытаются переписать. Для того, чтобы лишить мир фактологической аргументации их вовлеченности в этот хаос и перевесить ответственность на нашу страну. Игра в долгую, игра грязная, игра по переиначиванию смыслов не только на будущее, но и на прошлое. Почему? Потому что прошлое – залог будущего Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова, говоря о Нюрнбергском процессе, уточнила, что речь шла о демонстрации того, что зло может и должно быть наказано, а ми р способен преодолевать разногласия во имя великих вещей. Однако эти позиции являются костью в горле для международных союзников киевского режима.

Захарова: генерал Кириллов был как кость в горле для натовской гидры.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik