Захарова: РФ примет меры, если работа российских СМИ в США не будет нормализована

В понедельник главы редакций американских СМИ в Москве будут приглашены в пресс-центр МИД.

Москва примет жесткие меры, если работа российских СМИ в США не будет нормализована. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, ответные меры со стороны РФ будут неизбежными. Дипломат отметила, что в понедельник, 6 июня, главы редакций американских СМИ в Москве будут приглашены в пресс-центр МИД. Им разъяснят последствия враждебной линии Вашингтона в сфере СМИ.

Ждем с нетерпением, чай, кофе, печенье за нами. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что украинские неонацисты применяют поставляемое США оружие против гражданских.

Видео: МИД России