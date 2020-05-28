Захарова: РФ примет меры, если работа российских СМИ в США не будет нормализована

Москва примет жесткие меры, если работа российских СМИ в США не будет нормализована. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, ответные меры со стороны РФ будут неизбежными. Дипломат отметила, что в понедельник, 6 июня, главы редакций американских СМИ в Москве будут приглашены в пресс-центр МИД. Им разъяснят последствия враждебной линии Вашингтона в сфере СМИ.
Ждем с нетерпением, чай, кофе, печенье за нами.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Захарова заявила, что украинские неонацисты применяют поставляемое США оружие против гражданских.
Видео: МИД России
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