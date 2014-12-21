Задержан житель Костромской области, который после ссоры с сожительницей угнал её машину

Оперативники сообщили о раскрытии преступления по горячим следам.

Российскими правоохранительными органами задержан житель Костромской области, который после бытового конфликта с сожительницей угнал её транспортное средство. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что поссорившись с возлюбленным, 24-летняя жительница города Шарьи уехала в гости к подруге. Она припарковала свой автомобиль возле жилого дома. её дома. Выяснилось, что 29-летний ухажер проследил за девушкой, а затем решил выместить свою обиду на её ВАЗ-2114.

Сначала он бил легковушку ногами, оторвал зеркала заднего вида и разбил окно одной из дверей. Затем он ушёл, но спустя 15 минут вернулся, пробрался в салон искорёженной машины через багажник, завёл её и уехал. пресс-служба полиции по региону

Во время движения машины шофер справился с управлением, после чего слетел на автомобиле с проезжей части. Далее мужчина сбежал с места происшествия. По горячим следам водителя задержали. Он не стал отрицать своей вины и признался в содеянном. Сейчас злоумышленник проходил фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 166 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа