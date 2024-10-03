Задержан убийца директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва и его адвоката в Тульской области

Под подозрением оказался бизнесмен, не желавший возвращать долг.

На территории Тульской области российские правоохранительные органы и Следственный комитет установили личность подозреваемого в убийстве директора новомосковского Училища олимпийского резерва Александра Архипова и адвоката была установлена в кратчайшие сроки. Мужчина был задержан, сейчас с ним проводятся оперативные мероприятия. Ведется уголовное дело о пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ.

УМВД по Тульской области "проводит комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего и установление лиц, совершивших особо тяжкое преступление. пресс-служба полиции

Напомним, что утром 23 июня в посёлке Майский Узловского района были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Жертвами оказались адвокат местной коллегии адвокатов и директор образовательного учреждения. Надзорное ведомство отмечает, что предприниматель из Новомосковска, не желая возвращать долг в несколько миллионов рублей, предложил потерпевшим встретиться для передачи денежных средств. Далее, находясь на заднем сиденье автомобиля, он произвёл выстрелы в голову адвоката и директора колледжа. Затем злоумышленник скрылся с места событий. Следственный комитет по региону показал в социальных сетях видеозаписи с места убийства директора колледжа олимпийского резерва Тульской области Александра Архипова и адвоката Евгения Аксенова. В кадре заметно, что транспортное средство, в котором произошло преступление, находится на обочине грунтовой, размытой дождями дороги, а вокруг машины находится густая растительность.

СМИ: убивавшему женщин "ангарскому маньяку" назначили адвоката-девушку.

Фото и видео: Следственный комитет России