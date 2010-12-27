В Ленобласти нашли убийцу человека с татуировкой летучей мыши

Возбуждено уголовное дело

Полицейские Киришского района Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве человека на проселочной дороге под деревней Мемино, сообщает 26 декабря 47news.

Как стало известно, сотрудники уголовного розыска ОМВД смогли задержать 29-летнего безработного подозреваемого. По версии следствия, он 8 декабря во время конфликта убил ножом своего знакомого, а после бросил тело убитого в лесу.

Напомним, что труп мужчины с татуировкой летучей мыши было обнаружено охотниками 9 декабря в полутора километрах от деревни Мемино. На теле жертвы были обнаружены следы насильственной смерти.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье (убийство). Подозреваемый задержан.