Задержан россиянин, укравший криптовалюту экс-премьера Грузии Иванишвили

Георгий Бачиашвили ранее скрылся в Армении, перебравшись оттуда в Катар и ОАЭ.

Служба безопасности Грузии задержала на государственной границе с Азербайджаном задержала ранее бежавшего из страны экс-руководителя Фонда соинвестирования, российского и грузинского гражданина Георгия Бачиашвили. Ранее мужчина был заочно приговорен к 11 годам заключения по уголовному делу о хищении криптовалюты у бывшего премьер-министра, основателя и почетного председателя правящей в стране партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Соответствующей информацией поделились местные журналисты. Согласно информации от прсс-службы СГБ, на основании анонимного сообщения удалось установить передвижение разыскиваемого по "красному циркуляру" Бачиашвили на так называемом "зеленом пограничном участке".

В начале марта 2025 года Георгий Бачиашвили, приговоренный за присвоение крупной суммы денежных средств и легализацию незаконных доходов, тайно бежал на армянскую территорию, откуда, предположительно, скрылся в Катаре и ОАЭ. Уголовное преследование против мужчины началась на основании заявления Бидзины Иванишвили в 2023 году. В 2015 году политик вместе с бизнесменом вложили соответственно 5 и 1,3 млн долларов в майнинг криптовалют. Следственные органы отметили, что Бачиашвили присвоил биткоины экс-премьера на сумму около 40 миллионов долларов, а потом легализовал доходы за рубежом. Добавим, что за незаконное пересечение границы Бачиашвили, которому судебная инстанция на тот момент запретила покидать Грузию, фигуранту расследования грозит до пяти лет лишения свободы.

Грузия с 15 мая запретила гражданам РФ и Белоруссии вывоз автомобилей в третьи страны.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье