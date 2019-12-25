Заболевших коронавирусом на Северо-Западе стало в 1,3 раза больше за неделю

Лидером рейтинга стала Вологодская область, где заболевших стало в 1,6 раза больше.

За неделю, с 16 по 22 мая, темпы прироста выявленных случаев заражения коронавирусом в Северо-Западном округе оказались выше среднего по стране. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), этот прирост составил 1,3 раза в сравнении с общероссийским 1,2 и остался прежним с оглядкой на прошлую неделю.

Самые высокие темпы прироста зафиксировали в Вологодской области – 1,6 раза, немного меньше в Архангельской. В 1,4 раза увеличился прирост в Карелии и Псковской области, а самый низкий темп показала Мурманская область – всего 1,1 раза. Петербург показал увеличение темпов на 33 % против 24% по России, а в Ленобласти тот же показатель остановился на отметке в 26%.

Тем временем, в комздраве рассказали о еще трех смертельных случаях коронавируса.

Фото: pixabay; Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом