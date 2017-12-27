Пятерых жителей Ленобласти отправили в тюрьму за жестокое убийство

Компания людей избила до смерти молодого человека во время отдыха на природе.

30 января суд огласил приговор в отношении четырех мужчин и одной женщины признанных виновных в убийстве молодого человека в Бокситогорске.

Инцидент произошел 19 июня 2016 года. В больницу поступил молодой человек в тяжелом состоянии. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы по всему телу. Несмотря на все старания медиков, пострадавшего спасти не удалось.

Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в тот же день недалеко от озера Павловское, отдыхающая с алкоголем, компания людей, в ходе внезапно вспыхнувшей ссоры избила юношу.

Подсудимые были признаны виновными. Они получили сроки в колонии общего режима от 6 до 8 лет. Также суд обязал их выплатить моральный вред семье погибшего на сумму от 500 до 700 тыс.