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Пятерых жителей Ленобласти отправили в тюрьму за жестокое убийство
Вчера, 16:07
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nadiputintseva
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Пятерых жителей Ленобласти отправили в тюрьму за жестокое убийство

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Компания людей избила до смерти молодого человека во время отдыха на природе.

30 января суд огласил приговор в отношении четырех мужчин и одной женщины признанных виновных в убийстве молодого человека в Бокситогорске.

Инцидент произошел 19 июня 2016 года. В больницу поступил молодой человек в тяжелом состоянии. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы по всему телу. Несмотря на все старания медиков, пострадавшего спасти не удалось.

Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в тот же день недалеко от озера Павловское, отдыхающая с алкоголем, компания людей, в ходе внезапно вспыхнувшей ссоры избила юношу.

Подсудимые были признаны виновными. Они получили сроки  в колонии общего режима от 6 до 8 лет. Также суд обязал их выплатить моральный вред семье погибшего на сумму от 500 до 700 тыс. 

Теги: новости ленобласти , новости спб , происшествия , убийство
Категории: Новости СПб Происшествия

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