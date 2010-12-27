За снос львиных голов с фасада дома, арендатор получит штраф в 5 млн рублей

КГИОП намерен обязать арендатора воссоздать лепнину.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) намеревается через суд заставить арендатора исторического здания на Васильевском острове воссоздать испорченную оконную лепнину. Сообщили в пресс-службе комитета 7 мая.

Специалисты КГИОП заметили и зафиксировали отсутствие маскаронов в виде львиных голов и самовольное устройство дверного проема на лицевом фасаде здания на 13-й линии В.О., 32А.

Пользователь помещения будет привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.13 КоАП, в соответствии с которой предусмотрено наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 200 тысяч до 5 млн рублей. Кроме того, КГИОП намерен обратиться с иском о понуждении пользователя устранить выявленные нарушения. Сообщили в ведомстве

Здание было построено в 1914 года и не имеет статуса памятника, но относится к числу исторических зданий. Локальное изменение его архитектурного решения возможно только в случае получения положительного заключения государственного органа охраны объектов культурного наследия.

Фото: gov.spb.ru