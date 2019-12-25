За счет экосбора бюджет России будет получат 42 млрд рублей в год

Российский бюджет ежегодно будет получать за счет экосбора 42 млрд рублей. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на материалы ППК "Российский экологический оператор" (РЭО).
В документе говорится, что в стране к 2022 году должна быть введена 1005-я утилизация упаковки, а норматив утилизации товаров (либо уплата экосбора) будет увеличиваться на 10% в год.
Полученные деньги будут направлены на создание новых предприятий по переработке отходов. В РЭО отмечают, что э то предприятия также станут источниками налоговых отчислений.
Подчеркивается, что в России сейчас недостаточно мощностей по обработке и переработке. Для утилизации полимерных отходов необходимо создать объекты с 4,1 млн тонн мощностей, для отходов стекла — 1,5 млнтонн, для электролома — 1,2 млн тонн.
Фото: pixabay
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