За счет экосбора бюджет России будет получат 42 млрд рублей в год

К 2022 году в России должна быть введена 100%-я утилизация упаковки.

Российский бюджет ежегодно будет получать за счет экосбора 42 млрд рублей. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на материалы ППК "Российский экологический оператор" (РЭО).

В документе говорится, что в стране к 2022 году должна быть введена 1005-я утилизация упаковки, а норматив утилизации товаров (либо уплата экосбора) будет увеличиваться на 10% в год.

Полученные деньги будут направлены на создание новых предприятий по переработке отходов. В РЭО отмечают, что э то предприятия также станут источниками налоговых отчислений.

Подчеркивается, что в России сейчас недостаточно мощностей по обработке и переработке. Для утилизации полимерных отходов необходимо создать объекты с 4,1 млн тонн мощностей, для отходов стекла — 1,5 млнтонн, для электролома — 1,2 млн тонн.

Фото: pixabay