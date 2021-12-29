За пять месяцев в Ленобласти под "гаражную амнистию" попали 203 гаража и 89 земельных участков

Встать на кадастровый учет могут только капитальные гаражи – те, которые невозможно перенести.

С 1 сентября 2021 года в России началась "гаражная амнистия". В течение пяти месяцев Управление Росреестра по Ленобласти поставило на кадастровый учет 203 гаража и 89 земельных участков общей площадью 2489 квадратных метров.

Владельцы могут в упрощенном порядке узаконить право на гаражи и земельные участки в границах гаражно-строительных кооперативов. Встать на кадастровый учет могут только капитальные гаражи – те, которые невозможно перенести.

Напомним, что "гаражная амнистия" завершится 1 сентября 2026 года. По предварительным данным, под нее попадут минимум 2 миллиона гаражей из 5,6 миллионов, поставленных на государственный учет.

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