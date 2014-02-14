За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус более 19 тысяч человек

Специалисты обработали 3 134 вызова в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом по номеру 122.

По состоянию на воскресенье, 14 февраля, в Петербурге на коронавирус обследовали 19 450 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, за прошедшие сутки специалисты обработали 3 134 вызова и ответили на вопросы горожан, связанные с коронавирусом. Помимо этого в Петербурге с октября прошли обучение и аккредитацию 1134 волонтера, они выполнили 5 211 заявок. Также с начала октября гуманитарную помощь получили 167 516 человек – пожилые, одинокие, малообеспеченные многодетные семьи.

Ранее мы писали, что почти 44% коек для лечения ковидных пациентов осталось в Петербурге.

Фото: Piter.TV