  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Работники Ленобласти сохраняют места благодаря программе опережающего профессионального образования
Сегодня, 12:55
45
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Работники Ленобласти сохраняют места благодаря программе опережающего профессионального образования

0 0

Профессиональное переобучение работников предприятий реализуется также в рамках нацпроекта "Демография".

В среду, 22 декабря, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что благодаря действующей в регионе с 2017 года программе, работники многих предприятий сохраняют места и получают смежные профессии. Программа ориентирована на работодателей, реализующих инвестиционные проекты или проекты по модернизации производства. 

Обучение осуществляется по 30 образовательным программам, на эти цели из бюджета области выделили 40 млн рублей. Освоить новую специальность или повысить квалификацию могут работники старше 50 лет и предпенсионеры, женщины, готовящиеся выйти из декрета, работники, находящиеся под угрозой увольнения.

Фото: Pexels

Теги: программа опережающего профессионального образования, профессиональное образование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии