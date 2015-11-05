В Минздраве раскрыли статистику по беременностям и абортам в России.

Бесплодие среди россиянок в период за 2019-2024 годы снизилось более чем на девять процентов. Соответствующее заявление сделала первый заместитель министра по здравоохранению Виктор Фисенко, выступая на сессии "Демографический Дальний. Управлять - значит предвидеть: демографический коридор возможностей", организованной в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2025 году. Чиновник из федерального правительства указал, что у мужчин данный показатель установлен на планке в 25 процентов.

Будем сравнивать 2019-2024 годы: бесплодие у женщин снизилось за предыдущие пять лет на 9 с лишним процентов, у мужчин - более чем на 25%. Это как раз период реализации национального проекта в сфере здравоохранения. С этого года мы начали уже следующий проект. Виктор Фисенко, замглавы Минздрава РФ

Эксперт заметил, что эффективность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по стране увеличилась с 30 до 35 процентов, по Дальнему Востоку - на 25-40 процентов. Дополнительно региону за последние пять лет удалось предотвратить более 14 тысяч случаев искусственного прерывания беременности.

Минтруд: нужно, чтобы женщины 30-39 лет не выбирали между материнством и работой.

