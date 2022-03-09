За попытку сбыть 100 г наркотика житель Севастополя, который при задержании сбил спецназовца, получил 10 лет лишения свободы

За попытку сбыть 100 граммов наркотика житель Севастополя получил десять лет лишения свободы. Соответствующими данными со СМИ через социальные сети поделились сотрудники пресс-слжбы регионального управления российских правоохранительных органов. Известно, что во время попытки скрыться от полиции на автомобиле, водитель сбил спецназовца из Росгвардии.
Приговор Нахимовской районной судебной инстанцией вынесен в отношении 40-летнего владельца кафе. Его сочли виновным в незаконном обороне запрещенных веществ, а также очередном покушении на незаконный сбыт крупной партии синтетического наркотика. Оперативники в мае 2024 года в ходе реализации оперативной информации о том, что бизнесмен везёт в Севастополь крупную партию "синтетики", организовали операцию по задержанию подозреваемого. В тот момент, когда шофер подъезжал к селу Орловка, инспекторы экипажа ДПС подали машине сигнал об остановке. Изначально водитель решил притормозить и прижаться к обочине.
Увидев преградившего ему дорогу бойца спецподразделения, совершил наезд на последнего и попытался скрыться. Во время завязавшейся погони злоумышленник выбросил из салона автомобильную подушку с наркотиком внутри.
пресс-служба МВД РФ
В результате машину удалось принудительно остановить. Сотрудники МВД изъяли выброшенный водителем подголовник, в котором находилось шесть полиэтиленовых пакетов с амфетамином. Сейчас мужчина отправлен под стражу.
Житель Кемерова ответит перед судом за стрельбу из обреза по автомобилю возле компьютерного клуба.
Фото и видео: МВД Медиа
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