За полгода в Петербурге вдвое вырос объем жилья, которое возводили с использованием счетов эскроу

По состоянию на 10 сентября 2020 года, в городе было введено в эксплуатацию 1,076 млн квадратных метров жилья.

В минувший четверг, 10 сентября, в Северной столице состоялся круглый стол на тему "Комплексное развитие рынка жилищного строительства при переходе на проектное финансирование и использование счетов эскроу в регионах Российской Федерации". Об этом сообщает Комитет по строительству Санкт-Петербурга.

Встреча состоялась в рамках деловой программы ХIХ Всероссийского съезда строительных саморегулируемых организаций. Перед участниками выступил заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга Евгений Барановский. Он заявил, что Северная столица входит в пятерку регионов РФ по вводу жилья. В городе наблюдается рост договоров долевого участия.

Так, в этом году одобрили в 1,5 раза больше проектов, заключенных договоров стало в 2,5 раза, а объем выданных средств – увеличился почти в 3 раза. Кроме того, в Петербурге ввели в эксплуатацию 1,076 млн квадратных метров жилья.

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Видео: Комитет по строительству Санкт-Петербурга