Петербургские садовники высадили 20 тысяч деревьев и кустарников за пол-октября

В этом месяце традиционно проходит благоустройство накануне зимы.

Петербургские садовники за первую половину октября, месячника по благоустройству, высадили порядка 3 тысяч деревьев и 14 тысяч кустарников. Как рассказали в пресс-службе городского комблага, специалисты также привели в порядка свыше 71 миллиона квадратных метров территорий зеленых насаждений.

В октябре Петербург традиционно готовится к зиме: в городе консервируют объекты, убирают опавшую листву и мусор, проводят генеральную уборку. В этом году из-за пандемии коронавируса отменили привычный для горожан большой общий субботник, и городские специалисты ведут все работы самостоятельно.

Отмечается, что в октябре в разных районах успели ликвидировать 23 незаконные свалки и вывезти свыше 57 тысяч кубометров мусора и листвы.

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Фото: Piter.TV