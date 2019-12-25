За первую неделю мая в Нижегородскую область не пустили более 1 300 автомобилей

У автовладельцев не было разрешения на въезд в область.

В Нижегородскую область не пустили за первые майские дни около 1,3 тысяч автомобилей без спецпропусков.

Издание "NewsNN" со ссылкой на региональное МВД сообщает, что с 1 по 6 мая на пропускных пунктах области развернули обратно 1 300 автомобилей, у владельцев которых не было специального разрешения. За этот период было проверено всего 12 897 транспортных средств, из которых 7 226 были из других регионов.

Нижегородская область 4я в списке самых неблагоприятных по короновирусу областей России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. На утро 8 мая нарастающим итогом в области 3 866 случаев коронавируса (+276 за сутки). Из них выздоровели 510 человек, 23 человека скончались.

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Фото: Piter.TV, стопкоронавирус.рф

Инфографика: Piter.TV