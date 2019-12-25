За первое полугодие в городе и области продали 1,85 млн квадратных метров жилья

Данные превышают показатели за 2015 и 2017 год.

За первое полугодие 2020 года в Петербурге и Ленобласти продали 1,85 миллионов квадратных метров жилья, сообщили специалисты центра "Петербургская недвижимость".

Во втором квартале в Петербурге продали около 830 тысяч квадратных метров жилья. Отмечается, что цены повышаются. Теперь один квадратный метр стоит около 123,3 тысячи рублей. В области один квадратный метр стоит примерно 80,3 тысячи рублей. Специалисты предполагают, что цены растут из-за низкого пополнения предложений.

Ранее мы писали, что за год цены на новостройки в Петербурге выросли на 15,5%.

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