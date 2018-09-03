За первое полугодие 2018 года в Выборге открылось более 500 субъектов малого бизнеса

Видеоотчет председателя комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район" Нины Сивицкой

Как сообщает сайт выборгской администрации, в сфере потребительского рынка в данный момент в районе действует 2593 объекта розничной торговли. В том числе 1300 магазинов, 40 аптек и 30 автозаправочных станций. Более 1000 субъектов относятся к мелкорозничной торговле. Общепит в районе представлен 516 заведениями, среди которых 406 - рестораны, кафе и бары, а 110 – предприятия корпоративного питания (столовые и буфеты). За первую половину 2018 года в Выборге прибавилось на 2 ресторана и 3 кафе.

Более 600 представителей бизнеса занимаются бытовым обслуживанием, таким как парикмахерские, автостанции, швейные и обувные мастерские. В этой области суммарно занято свыше 1500 человек.

Также наблюдается положительная динамика в развитии малого предпринимательства. Так за первое полугодие 2018 года в Выборгском районе были зарегистрированы более 500 субъектов малого и среднего бизнеса.

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"