За новую экспозицию "Невского баталиста" на "Ленфильме" планируют взяться осенью

Трехмерную панораму планируют посвятить сотрудникам киностудии, которые прошли Великую Отечественную войну.

Piter.tv узнал детали создания будущей экспозиции, которая появится на киностудии "Ленфильм" в ближайшем будущем. Этому поспособствует "президентский" грант, полученный мастерской "Невский баталист" – 48 млн. рублей планируется потратить на создание трехмерной панорамы "Пропавшие кинохроники".

Данный проект расскажет об истории сотрудников киностудии, прошедших Великую Отечественную войну вместе с участниками боевых действий. Глава творческой мастерской Дмитрий Поштаренко отметил, что проект получил финансирование только со второго раза.

Мы рады, что наш проект получил поддержку. Получилось только со второго раза, осенью проект не прошёл отбор. Уже очень ждём начало работы. Я уверен, что это будет очень интересный проект: он будет построен в самом центре Петербурга, в историческом месте - в одном из павильонов киностудии "Ленфильм" Дмитрий Поштаренко, автор трёхмерных панорам и руководитель творческой мастерской "Невский баталист"

В пресс-службе киностудии "Ленфильм" Piter.tv рассказали, что обсуждения конкретных деталей проекта начнутся в скором времени. По предварительной информации, приступить к проекту планировалось осенью 2021 года, а сама экспозиция может появиться в 5-м павильоне киностудии.

Фото: Piter.tv