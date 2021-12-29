За новогодние праздники новый корпус больницы Святого Георгия принял около 100 человек

За время новогодних праздников городская больница Святого Георгия приняла 382 человека с коронавирусом, из них 94 человека пришлось на новый корпус, открывшийся почти месяц назад. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказали в пресс-службе медучреждения.
Как рассказали в больнице, пандемия в самом разгаре, поэтому о перепрофилировании больницы под прием плановых и экстренных больных речи не идет.
Более того, губернатор Александр Беглов не исключает, что из-за нового коронавирусного "омикрон"-штамма в Петербурге начнется новая волна заболеваемости.
В настоящее время в ковидных больницах находятся 5791 человек с COVID-19. Всего в городе свободно 47% инфекционных коек.
Фото: пресс-служба Смольного
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