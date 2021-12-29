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За новогодние праздники новый корпус больницы Святого Георгия принял около 100 человек
Сегодня, 18:23
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За новогодние праздники новый корпус больницы Святого Георгия принял около 100 человек

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Медучреждение не планирует переходить на плановый прием больных.

За время новогодних праздников городская больница Святого Георгия приняла 382 человека с коронавирусом, из них 94 человека пришлось на новый корпус, открывшийся почти месяц назад. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказали в пресс-службе медучреждения. 

Как рассказали в больнице, пандемия в самом разгаре, поэтому о перепрофилировании больницы под прием плановых и экстренных больных речи не идет. 

Более того, губернатор Александр Беглов не исключает, что из-за нового коронавирусного "омикрон"-штамма в Петербурге начнется новая волна заболеваемости. 

В настоящее время в ковидных больницах находятся 5791 человек с COVID-19. Всего в городе свободно 47% инфекционных коек.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: больница святого георгия, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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